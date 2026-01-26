Un guizzo di Orban in risposta ad Atta: al 45' Verona-Udinese sull'1-1
Segui qui la diretta testuale di Verona-Udinese
Finisce il primo tempo allo stadio Bentegodi. Al gol di Atta (con decisiva deviazione di Slotsager nella propria porta) ha risposto il guizzo di Orban. Dopo 45 minuti equilibrati Verona e Udinese vanno dunque al riposo sul punteggio di 1-1.
Slotsager spiazza Perilli: Udinese avanti a Verona
Primi venti minuti di sostanziale equilibrio, con ritmi non elevati. Davis scalda i guantoni di un reattivo Perilli, ma era in fuorigioco. Dopo un paio di affondi pericolosi dei padroni di casa, il primo tiro in porta è dell'Udinese, con un destro da fuori area centrale da parte di Ekkelenkamp al 14'. Ancora friulani pericolosi: Karlstrom al 19' va vicino al bersaglio dai 20 metri. Al 23' l'Udinese passa in vantaggio: Atta cerca un tiro-cross, Slotsager interviene di testa spiazzando di fatto il proprio portiere Perilli ed infilando la propria porta.
Sarr per Orban, il Verona la riprende subito
Reazione immediata del Verona. Dopo nemmeno due minuti dal gol del vantaggio da parte dell'Udinese, i gialloblu trovano il pari con Orban. Contropiede micidiale della squadra di Zanetti, con Sarr che è bravissimo a servire Orban. Controllo, difesa del pallone e sinistro a superare Okoye per il nigeriano. Gli ultimi minuti sono di marca bianconera, ma la difesa scaligera regge. Nel finale Zemura calcia sul primo palo, Perilli è attento.