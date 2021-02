Un Gallo da 3,5 milioni. Le cifre del possibile rinnovo Belotti-Torino e il nodo clausola

Tiene banco in casa Torino il rinnovo di Andrea Belotti, col contratto del Gallo in scadenza al 30 giugno 2022 (ingaggio a salire sopra i 2 milioni netti con i bonus, come da ultimo prolungamento stabilito a fine 2018). Per via della crescente crisi economica generale - sottolinea Tuttosport - oggi Belotti (come il 99% dei giocatori) non potrebbe più aspirare a incassare le cifre che potevano essere considerate “normali” anche solo un paio di anni fa. Lo stesso Milan, che vanta un fatturato enormemente più alto di quello granata e che da anni sta corteggiando il Gallo, non offrirebbe più all’attaccante del Torino quanto poteva pianificare 2 o 3 anni fa.

Ingaggio, progetti e clausola - Nella speranza di poter almeno giocarsi la partita del rinnovo, oggi Cairo dovrebbe mettere in conto un adeguamento dello stipendio sino a una quota oscillante intorno ai 3 milioni e mezzo netti più bonus. Poi rimane tutto il resto, però: ovvero scolpire davanti agli occhi del Gallo una serie di mosse (societarie e sul mercato) orientate a un chiaro rafforzamento della squadra e delle prospettive di rilancio su un panorama anche europeo. Più difficile, infine, sarebbe far di nuovo digerire al Gallo una superclausola rescissoria per l’estero, come quella che ancora si porta dietro: 100 milioni.