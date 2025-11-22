Cagliari senza vittorie da 8 partite. Giulini: "La perdita di Belotti ci ha condizionato"

Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto in conferenza stampa al termine della partita contro il Genoa. I sardi, col pari 3-3 contro il Grifone, allungano a 8 la striscia di partite senza vittorie. Situazione che inizia a preoccupare per la classifica. Ecco le parole del numero uno del club:

"La classifica speravamo fosse migliore, sappiamo che dobbiamo combattere per salvarci. La perdita di Belotti ci ha sicuramente condizionato e credo però che le aspettative siano esattamente queste. Dobbiamo lottare ogni partita, su ogni pallone. Speriamo di arrivare a fine girone d'andata con un buon margine sulla zona rossa. Si vedono sprazzi di bel gioco, a volte facciamo un po' più fatica ma sono soddisfatto di quello che stanno facendo. Sugli investitori... sicuramente daranno una mano sullo stadio e spero che mi aiutino a dare ancora più solidità alla società".