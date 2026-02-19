Un primo tempo quasi senza sussulti, poi Fabbian sfiora i gol: Jagiellonia-Fiorentina 0-0 al 45'
Primo tempo non indimenticabile in quel di Bialystok, dove Jagiellonia e Fiorentina sono rientrate negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, al termine del primo tempo del playoff d'andata di Conference League.
C'è un gran freddo a Bialystok, dove il termometro segna -8 gradi. Forse anche considerando questo, Vanoli opta per organizzare la sua Fiorentina seguendo un robusto turnover. De Gea e Kean rimangono a Firenze, panchina iniziale tra gli altri per i vari Parisi, Pongracic e Fagioli. Il contesto artico non aiuta le due squadre, che faticano a lungo a sviluppare trame di gioco degne di nota.
Il copione della prima mezz'ora vede i padroni di casa tenere maggiormente tra i piedi il pallone ma senza riuscire a convertire la superiorità nel possesso palla in qualche situazione di pericolo reale per Lezzerini, all'esordio stagionale con la Fiorentina, la cui maglia si rimette a distanza di quasi un decennio. Quindi inizia a venire fuori la squadra toscana, prima con un colpo di testa alto di Gosens e poi con una conclusione centrale di Fabbian. Proprio l'ex Bologna avrebbe modo di sbloccare la sfida a pochi istanti dal duplice fischio, ma si vede fermato da una gran parata di Abramowicz. Il primo tempo finisce 0-0.