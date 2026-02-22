Un quasi autogol e una doppia chance: meglio la Roma, ma al 45' è 0-0 con la Cremonese

Termina 0-0 il primo tempo di Roma-Cremonese, gara valida per il 26° turno di Serie A di scena questa sera all'Olimpico. La squadra di casa prova a prendere in mano il possesso palla fin dai primi minuti, ma fatica a trasformare la supremazia territoriale in occasioni pulite. La novità dell’ultimo minuto è l’inserimento di Ghilardi nel terzetto difensivo al posto di Mario Hermoso (problema muscolare), al fianco di Mancini e Ndicka.

In avvio la gara è spezzettata, con tanti duelli in mezzo al campo e ritmi non particolarmente elevati. La Cremo si chiude con ordine davanti ad Audero e tenta di ripartire, come nell’azione che porta Bonazzoli a tu per tu con Svilar: conclusione respinta, ma a gioco fermo per fallo precedente. La Roma cresce con il passare dei minuti e costruisce le occasioni migliori. Al 25’ Luperto rischia l’autogol di testa su cross di Zaragoza, poi al 34’ arriva la doppia chance più clamorosa: Mancini colpisce la traversa di testa su cross dello stesso Zaragoza e sulla ribattuta Pellegrini prova l’acrobazia, murata dalla difesa grigiorossa. Poco prima il capitano aveva sfiorato il gol su punizione dal limite, con il pallone finito di poco sopra la traversa.

Nel finale la truppa di Nicola alza il baricentro, seppur senza creare veri pericoli a Svilar. Da segnalare l’infortunio di Payero, che mette male il ginocchio e sembra inizialmente costretto al cambio, salvo poi rientrare stringendo i denti fino all’intervallo. Dopo tre minuti di recupero si va al riposo a reti inviolate.

