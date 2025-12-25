Un rinforzo in difesa e un occhio al centrocampo: cosa serve al Torino nel mercato di gennaio

Il Torino, dopo l'arrivo del nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, sembra aver ritrovato la giusta via anche sul campo, in campionato. Nonostante le ultime vittorie, l'idea del dirigente tornato a lavorare al fianco di Cairo è quella di rinforzare la rosa a disposizione di mister Marco Baroni con almeno due acquisti nella sessione invernale di calciomercato.

Il primo intervento a gennaio dovrebbe riguardare la difesa. Fra infortuni e giocatori che fin qui non hanno convinto fino in fondo, è quello il reparto in cui Baroni ha chiesto uno sforzo alla dirigenza. E salvo sorprese sarà accontentato, con lo stesso Petrachi che ha già avviato la macchina in direzione Napoli: il centrale Luca Marianucci non sta trovando spazio nelle rotazioni di Antonio Conte e in inverno, dopo l'arrivo in estate, potrebbe salutare. Le squadre interessate sono tante, ma il Torino è ben posizionato. L'alternativa porta a Monza, dove gioca Andrea Carboni.

C'è poi la questione centrocampo, dove il Torino potrebbe aver bisogno di allargare le rotazioni. Già nei mesi scorsi il club granata aveva sondato Matteo Prati, trovando però la chiusura da parte del Cagliari. Ora i granata potrebbero tornare all'assalto, con i sardi che saranno chiamati a prendere una decisione. Operazione possibile, anche perché lo stesso Cagliari potrebbe spingere per avere in cambio Adam Masina.