Atalanta, come procede la questione legata ai rinnovi? La situazione

L’Atalanta si gode un Natale felice dopo la seconda vittoria consecutiva e ovviamente una rimonta che, con Raffaele Palladino in panchina, diventa sempre più possibile: la Dea ha una media di 1,8 punti a gara e nel mezzo un ritmo che porterebbe la Dea tra il 6° e il 7° posto in classifica. Si avvicina la fine dell’anno e di conseguenza anche il calciomercato invernale, ma aspettando quelle che saranno poi le prossime mosse in entrata (che ci saranno solo in caso di cessioni), dall’altra c’è il capitolo rinnovi contrattuali per consolidare sempre più le basi della Dea.

Gli ultimi rinnovi atalantini

In estate l’Atalanta ha collezionato tre rinnovi contrattuali per Francesco Rossi, Davide Zappacosta e Mario Pasalic. Il terzo portiere nerazzurro e l’esterno hanno firmato un prolungamento fino al 30 giugno 2026 con opzione per il 2027; mentre il centrocampista croato ha allungato fino al 2027 con opzione per il 2028.

Prossimi rinnovi? Tutto si muoverà dopo il mercato invernale

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, l’Atalanta valuterà la situazione complessiva dei contratti dei suoi giocatori. Tuttavia tale valutazione verrà fatta soltanto dopo la fine del calciomercato invernale dove si avrà una visione più accurata tra partenze, arrivi e ovviamente un futuro che la Dea vuole farsi trovare pronta con grandi ambizioni.