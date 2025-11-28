Un Sinigaglia in rosa: il Como ospita le ragazze di Mazzantini contro San Marino Academy

Parità, riconoscimento di valori e unione. La società Como, infatti, ha annunciato pochi istanti fa che farà un regalo di Natale speciale alla squadra femminile di Selena Mazzantini: "Domenica 14 dicembre alle 14.30, lo Stadio Giuseppe Sinigaglia farà da cornice ad un momento speciale per il club, ospitando la partita di Serie B femminile tra Como 1907 e San Marino Academy".

Un modo per risaltare l'estensione "rosa" del club lariano nella consueta dimora di Cesc Fabregas e i suoi ragazzi. Un'iniziativa permessa anche dal calendario della prima squadra maschile, che giocherà in trasferta per tutto il mese di dicembre. "Sarà un’ottima opportunità per i tifosi di ritrovarsi sulle rive del lago a supportare una squadra che sta mettendo in mostra costanza, qualità e ambizione in questo campionato", spiega la nota ufficiale del Como.

Quasi al giro di boa del campionato e a metà stagione, il Como 1907 Femminile attualmente è al primo posto in classifica di Serie B. Una continuità data dalla società lombarda di calcio che già lo scorso 24 ottobre aveva ospitato la Nazionale Italiana Femminile per il match contro il Giappone. Per assistere a Como 1907-San Marino Academy ci saranno dei titoli omaggio dedicati in Tribuna Coperta, mentre per Tribuna d’Onore, Palchi e Field Box il prezzo sarà di 25 euro. Con servizio hospitality incluso. Un'esperienza a tutto tondo per assistere, al contempo, alla partita dell'attuale capolista della cadetteria femminile.