Parma, Corvi: "A Buffon gli voglio tanto bene. Il preparatore dei portieri mi dice di andarci con la mano bloccata..."

Il portiere del Parma, Edoardo Corvi, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara. Di seguito le sue parole.

Qual'è stata la parata più importante quest'oggi?

"Quella su Comuzzo, il mio preparatore dei portieri mi ha detto di andarci con la mano bloccata".

Ci hai parlato con Buffon, cosa ti ha detto?

"Mi ha aiutato a crescere, a vivere i momenti di pressione. Lo sento spesso, mi dice di rimanere concentrato, gli voglio tanto bene. Il suo più grande consiglio è quello di divertirmi".