Parma-Fiorentina 1-0: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Parma (4-3-3): Corvi; Britschigi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé (81' Ordonez), Sorensen, Keita (90'+4' Cremaschi); Ondrejka (68' Estevez), Benedyczak (68' Oristanio), Pellegrino (90'+4' Djuric). All.: Cuesta
Fiorentina (4-4-2): De Gea; Dodò, Viti (63' Fortini), Comuzzo (86' Kouadio), Pongracic; Parisi (76' Gosens), Mandragora (63' Piccoli), Fagioli, Ndour (76' Sohm); Gudmundsson, Kean. All.: Vanoli
Arbitro: Guida
Marcatori: 48' Sorensen (P)
Ammoniti: Corvi, Circati (P), Mandragora, Pongracic (F)
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile