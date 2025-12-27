Parma, Sorensen: "Ora sono stanco. Esulto come Superman grazie a Vertoghen..."
TUTTO mercato WEB
Il centrocampista del Parma, Oliver Sorensen, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara. Di seguito le sue parole.
Hai tantissima energia, come ti senti?
"Sono stanco adesso, ma sapevo che dovevo metterci il 100%"
So che il tuo idolo era Vertonghen...?
"Esulto come Superman come faceva Vertonghen che guardavo da piccolo su Youtube".
Dedica al gol a chi?
"Alla squadra".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochi
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile