Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia

Ritorno alla vittoria in Serie A per la Juventus, che si impone sul campo del Sassuolo nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/26. Al Mapei Stadium finisce 0-3.

La Juventus si presenta al Mapei Stadium con tutta l'intenzione di mettersi alle spalle il pari casalingo con il Lecce, ma nell'approccio alla sfida sono i neroverdi a rendersi maggiormente minacciosi, pur senza arrivare a impegnare Di Gregorio. Quando sale in cattedra Yildiz, però, cresce anche la prestazione della Vecchia Signora. E se i vari tentativi del turco nel primo tempo non trovano fortuna, anche per via di almeno tre parate importanti in risposta da parte di Muric, in aiuto dei bianconeri arriva Muharemovic. L'ex della partita, sul cui cartellino la Juve vanta il 50% di incasso sulla futura rivendita e oggi accostato con forza all'Inter oltre che a un potenziale ritorno, beffa il suo portiere deviando di testa un cross di Kalulu in rete per lo 0-1. A fine frazione altra notizia negativa per il Sassuolo, che perde Thorstvedt per un infortunio alla spalla.

Al rientro in campo per il secondo tempo, la Juventus non ha la stessa foga nella pressione di gran parte del primo, ma riesce comunque a impedire al Sassuolo di organizzare una reazione. E a cavallo di metà ripresa, arrivano i colpi del ko. Portano la firma dei due uomini copertina delle scelte di Spalletti in sede di formazione: lo 0-2 è segnato da Miretti su assist smarcante di David al 62', un giro di orologio più tardi è poi lo stesso canadese a vivere la propria resurrezione, segnando il gol che mette una definitiva pietra sopra a un match nel quale, a dirla tutta, non c'è mai stata troppa storia. Il finale è tutto nel segno della gestione e degli ingressi dalle panchine, verso il triplice fischio che vede la Juventus trionfare 3-0 a Reggio Emilia, sul campo del Sassuolo.

Rivivi Sassuolo-Juventus con TMW