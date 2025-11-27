Leader dentro e fuori dal campo. Il Mattino in prima pagina: "Neres, il tuttofare"

Il quotidiano Il Mattino oggi in edicola in prima pagina si concentra sul Napoli e in particolar modo su David Neres, che vive un momento di forma e fiducia più che interessante. L'attaccante brasiliano è divenuto un vero e proprio leader sia dentro sia fuori dal campo, visto che oltre alle prestazioni convincenti sta diventando sempre più un punto di riferimento per i partenopei. Un vero e proprio tuttofare, che fa impazzire non solo il Napoli ma anche i tifosi.

Pur non avendo segnato, Neres ha offerto una grande prova anche in Champions League contro il Qarabag, sconfitto per 2-0 dagli azzurri. Una gara dove il brasiliano è risultato uno dei migliori in campo per la formazione di Antonio Conte, arrivata a quota 7 guardando alla classifica. Neres però ha fatto la differenza soprattutto in campionato, dove nell'ultimo turno ha rifilato una doppietta all'Atalanta.

Reti pesantissime per gli azzurri, che adesso avranno di fronte un altro big match. Il Napoli infatti domenica riprenderà il proprio percorso in Serie A, ospite della capolista Roma. Conte punterà chiaramente anche su Neres, che può fare tanto l'esterno destro o sinistro quanto il falso nove nell'attacco napoletano. Un vero e proprio punto di forza, che dopo un periodo complesso si sta ritagliando uno spazio di rilievo.