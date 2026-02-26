Va in archivio anche il primo tempo supplementare tra Fiorentina e Jagiellonia, si resta sullo 0-3
TUTTO mercato WEB
Si resta sullo 0-3 tra Fiorentina e Jagiellonia al termine di questo primo tempo dei supplementari.
Viola ci provano ma non sfondano una solidissima retroguardia polacca. Da segnalare un altro guaio per Vanoli, che dopo aver perso Lezzerini è costretto a giocarsi anche l’ultimo cambio rimasto per il problema muscolare accusato da Solomon intorno al 100’. Al posto dell’israeliano si rivede Gudmundsson, assente nelle ultime tre gare dopo il problema alla caviglia accusato qualche settimana fa nella gara pareggiata contro il Torino.
Altre notizie Serie A
Grifo: "Io all'Inter? Serve qualità per vestire la maglia nerazzurra, non so se sono interessati a me"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Grifo: "Io all'Inter? Serve qualità per vestire la maglia nerazzurra, non so se sono interessati a me"
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile