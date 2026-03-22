Vaciago: "Il pari della Juventus superficialità di una squadra profondamente immatura"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, il direttore del quotidiano Guido Vaciago ha commentato il pareggio di ieri fra Juventus e Sassuolo: "Nei prossimi giorni Spalletti firmerà il contratto e parlerà dei piani per l’estate. È una fortuna, per la Juventus e i suoi tifosi, che lo faccia dopo l’orrenda partita contro il Sassuolo. Perché per essere veramente vincente, la rifondazione spallettiana auspicata dal popolo bianconero non può poggiare su illusioni, ma necessità di certezze.

Se il pareggio di ieri sera ha provocato rabbia e frustrazione nell’ambiente juventino e può causare danni enormi sotto il profilo economico, almeno spazza via qualsiasi dubbio sulla necessità di inserire giocatori di grandissima qualità, solidissima esperienza e fortissima personalità. La superficialità con cui la Juventus ha buttato via due punti, che potrebbero essere esiziali per la qualificazione in Champions, è la superficialità di una squadra profondamente immatura, che sottovaluta l’avversario.

La sufficienza con è stato giocato il primo tempo è quello di una squadra insensatamente superba, che crede di poter vincere la partita in qualsiasi momento. L’immaturità della Juventus è un tema carsico di questa stagione, Spalletti è riuscito a tenerlo nascosto per lunghi periodi, ma periodicamente torna a scorrere in superficie".