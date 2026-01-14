Vaciago sul prossimo allenatore della Juve: "Spalletti non fa giochi di prestigio"

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, analizza le chances di Luciano Spalletti di rimanere tecnico della Juventus: "Chi sarà il prossimo allenatore della Juventus lo devono decidere John Elkann, Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco Ottolini. Non serve avere delle microspie in sede per pensare che Luciano Spalletti sia il candidato principale, forse addirittura l’unico di questo strano casting dovuto alla brevità del contratto dello stesso Spalletti, in scadenza il 30 giugno.

È vero che, a lune di miele inebrianti, il calcio fa spesso seguire matrimoni difficili e divorzi prematuri, ma la trasformazione della Juventus, avvenuta negli ultimi due mesi, non è un gioco di prestigio, ma chiaramente il frutto del lavoro di un allenatore capace, esperto e perfettamente consapevole di ciò che sta facendo. E che può permettersi il lusso di non soffrire un contratto in scadenza, anzi.

Intanto sta realizzando il suo primo obiettivo, dimostrando che non è un "bollito", smacchiando la carriera dalla fine brutta e brutale dell’avventura azzurra. Tutto il resto rappresenta le fondamenta per il futuro, che sia alla Juve o altrove".