Ufficiale Valentin Carboni riparte dal Racing: "Sono stato entusiasta dal primo momento"

Dopo qualche giorno in cui il suo acquisto era praticamente ufficiale, è arrivato il comunicato da parte del Racing, che ha tesserato Valentin Carboni in prestito dall'Inter. A renderlo noto sono stati proprio gli argentini, come si legge sul loro sito ufficiale: "La formalità, strettamente necessaria e indispensabile, è stata completata: Valentín Carboni ha firmato il suo contratto con il Racing, al quale sarà legato per una stagione, senza corrispettivo né opzione di acquisto per l'Inter, titolare dei suoi diritti. Il centrocampista offensivo, campione della Copa América con l'Argentina nel 2024 e potenziale membro della squadra di 26 giocatori che si recherà ai Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada nei prossimi giugno e luglio, è stato accolto allo stadio Cilindro da Diego Milito (Presidente) e Sebastián Saja (Direttore Sportivo).

Dopo la presentazione e la firma, Carboni ha espresso la sua soddisfazione per questa opportunità, "che ha generato in me un enorme entusiasmo fin dal primo momento. Quando Diego (Milito) mi ha contattato e mi ha fornito i dettagli del progetto, ho subito iniziato a pensare a tutto ciò che può accadere da ora in poi. Non resta che iniziare a lavorare con la squadra per dare a questo grande club tutto ciò che è alla mia portata e molto di più".

Questo nuovo capitolo è già iniziato, poiché il giocatore si unirà oggi alla squadra, che si è allenata a Ciudad del Este, in Paraguay, negli ultimi due giorni, nella parte più intensa della pre-stagione. Gustavo Costas, con cui ha già parlato telefonicamente, lo attende lì. "So tutto ciò che il Racing ha realizzato con Gustavo negli ultimi anni. E conosco gli elevati standard che questo club richiede quando c'è qualcosa in gioco. Mi aspetto che tutto questo si consolidi e cresca ancora di più", ha commentato Carboni.