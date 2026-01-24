Fiorentina, Brescianini: "Non dobbiamo perdere fiducia, qui per alzare il mio livello"

Marco Brescianini, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara persa per 2-1 in casa contro il Cagliari: "Speriamo che sia solo uno stop all'interno di un percorso, venivamo da 4 risultati utili e c'era tanta fiducia, questa partita non deve abbassarla ma ci deve dar forza, quando siamo propositivi riusciamo e mettere in difficoltà gli altri mentre quando ci abbassiamo prendiamo gol e questo è un punto debole sul quale dobbiamo lavorare".

La Fiorentina può farti alzare il livello?

"Forse sì, ringrazio l'Atalanta dove ho trascorso un bellissimo periodo però qui posso mettermi in mostra ancora di più nel centrocampo a tre riuscendo a inserirmi tanto, spero sia un ulteriore step nel mio processo di crescita".

Che gruppo hai trovato?

"Ho trovato un gruppo compatto, unito. Mi hanno detto che il mister ci ha lavorato molto, ma anche i ragazzi sono stati bravi a ripartire da zero. Dobbiamo mettere le nostre qualità al servizio del gruppo, per alzare il livello e incidere".