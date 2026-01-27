Vanoli ignora il mercato: in Fiorentina-Como titolari Fazzini, Fortini e Ranieri (capitano)

Questa sera si conclude il lungo programma degli ottavi di finale di Coppa Italia con la partita del Franchi che mette contro la Fiorentina e il Como. Tra i padroni di casa non si possono non notare alcune scelte in sede di scelta dei titolari da parte del tecnico gigliato Paolo Vanoli, che ha inserito nell'undici di partenza in distinta tre calciatori sui quali aleggiano diverse voci di mercato.

Al centro della difesa ritrova per esempio un posto da titolare Luca Ranieri, degradato e privato del posto da titolare stabile nelle ultime settimane e accostato di recente a potenziali trasferimenti in Serie A tra Cagliari, Parma ma soprattutto Lazio e Torino. Nonostante le voci, Vanoli lo sceglie tra gli undici partenti per il Como. E gli restituisce anche, solo per questa sera date le assenze di De Gea e di Mandragora (neanche in panchina per infortunio) la fascia da capitano.

E poi, sulla fascia di destra agirà Niccolò Fortini, uno dei protagonisti di una possibile uscita dalla Fiorentina in questi ultimi giorni di mercato invernale. Su di lui c'è da tempo la Roma e di recente si sta muovendo anche il Napoli. In ballo c'è anche il contratto in scadenza al 2027 con i toscani sul cui prolungamento è calato da diverso tempo il silenzio.

Ultimo, ma non ultimo, Jacopo Fazzini. Un rientro significativo anche il suo, visto che cade esattamente due mesi dopo la sua ultima presenza, il subentro nel finale della partita di Conference League persa con l'AEK il 27 novembre scorso. Per ritrovare una sua partita da titolare con la Fiorentina, c'è da tornare addirittura a inizio novembre. Accostato a un possibile approdo nel Bologna, anche lui per la sfida di questa sera al Como riceve però la fiducia di Vanoli.

Nell'altro senso, spicca invece l'assenza di Nicolussi Caviglia, neanche in panchina e ormai di fatto promesso sposo del Parma.