Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Padroni del nostro destino. Serve ritrovare l'autostima!"

19:54 – Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico viola presso la New Balace Arena.

20:48 - Comincia la conferenza stampa

Giusto dire che la Fiorentina era un po' contenuta?

"Abbiamo sofferto i primi 20 minuti soprattutto vista l'intensità di De Ketelaere. Poi credo che il goal ci ha fatto calare un po', ma dall'altra parte penso che analizzando i numeri la Fiorentina ha portato a casa degli spunti positivi. Ci aspetta una settimana molto importante, e ho visto una squadra in crescita: ora io devo essere bravo a far trovare pronta la squadra, anche perché siamo padroni del nostro destino".

Come ha visto l'atteggiamento sottoporta e cosa ne pensa del post gara con i tifosi?

"Voglio ringraziare i tifosi della Fiorentina. Le parole di Edin sono state secondo me un po' strumentalizzate: abbiamo avuto un bellissimo confronto con i tifosi, e per uscire da una situazione di questo tipo bisogna essere compatti. Abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo sicuramente fare goal, e dall'altra parte occorre migliorare perché ci aspetta un mese importante".

Giusto far giocare Dodò nonostante le sue condizioni?

"Non era un problema serio: ha una cicatrice forte proveniente da un precedente infortunio. Ho uno staff sanitario preparato e mi avevano dato l'ok per Dodò. Voglio fare i complimenti anche a Parisi perché sta facendo delle partite di buon livello nonostante la situazione".

Ci saranno delle combinazioni diverse nelle partite successive?

"Per cambiare qualcosa bisogna anche essere fortunati: liberarli di più con la testa. Forse questa settimana avendo il tempo di allenarli a pieno regime, posso sicuramente trasmettere ancora di più le miei idee. Purtroppo questa squadra non ha degli esterni, e la situazione non è facile: nel calcio di oggi gli esterni hanno un ruolo fondamentale. Sicuramente recuperare Robin Gosens sarà fondamentale anche per come attacca la porta. Dobbiamo ritrovare l'autostima, penso per esempio a Kean. Tuttavia sconfitte come queste possono aiutarci".

Lei sente vicina la società?

"La società è sempre stata al mio fianco: non mi sta mancando nulla. Noi siamo i padroni del nostro destino. Poche volte ho visto nel calcio quello che è successo stasera con i nostri tifosi: mi ha caricato enormemente questa cosa. Edin Dzeko si è preso carico di questa costa: sono segnali importanti, ma ora tocca a noi".

20:59 - Termina la conferenza stampa di Paolo Vanoli