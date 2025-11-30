Atalanta, Palladino: "Abbracciato uno per uno tutti i miei ex giocatori, hanno tanti valori"

La vittoria da ex di Raffaele Palladino ha riportato su in classifica l'Atalanta, dopo il 2-0 inflitto alla Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN: "Se riconoscono entusiasmo i ragazzi, non possiamo dare torto [ride ndr]. Quando c'è un cambio di allenatore, l'umore non è alto e abbiamo cercato di mettere entusiasmo e coraggio. Li ho visti davvero tutti coinvolti, il gruppo ascolta e fa quel che viene proposto. Con loro è bastato davvero poco per ottenere subito degli ottimi risultati, voglio ringraziare i tifosi e la curva per l'accoglienza".

Il lavoro di Scamacca ti soddisfa?

"Sapete che non amo parlare di singoli, ho un reparto davanti davvero forte. Lui è un ragazzo che mi piace molto perché è vero e sincero e mi piace come calciatore. Ora è un giocatore che, tra fisico e tecnica, può diventare uno dei migliori in Europa. Sta facendo davvero quello che gli stiamo chiedendo e sta facendo quello che sta facendo".

L'azione di Lookman di oggi ha ricordato il gol subito proprio mentre era sulla panchina della Fiorentina.

"Me lo ricordo, era un contropiede. Hanno qualità incredibile davanti, dobbiamo sfruttarli il più possibile: tante volte abbiamo sbagliato scelta e affrontato una Fiorentina viva e forte. Davanti si sta facendo un gran lavoro: si attacca e si difende tutti insieme, con qualità".

Prosegue il momento negativo della Fiorentina.

"Tocchi il mio cuore, quei ragazzi hanno dato tutti per me. La maggior parte sono gli stessi e a fine partita volevo stringerli uno ad uno. Hanno grandi valori umani e tecnici, faccio i complimenti a mister Vanoli per esser venuto qui a giocarsela al massimo. Ci hanno messo in difficoltà, auguro solo il meglio alla Fiorentina perché lo scorso anno sono stato davvero bene e sono legato a loro".