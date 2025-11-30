Fiorentina, Vanoli: "Confronto positivo con i tifosi, ora servirà il 200%"

Dopo la sconfitta contro l'Atalanta, Paolo Vanoli ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "A fine partita c'è stato un momento importante, se stiamo vicini, lottiamo tutti insieme. Sono contento perché le parole di Edin a volte vengono strumentalizzate, invece c'è stato un faccia a faccia da veri uomini. Daremo ora il 200% perché se lo meritano e porteremo fuori la Fiorentina da questa situazione".

I segnali comunque ci sono.

"Ho visto tante cose positive, la reazione al gol subito e la voglia di non mollare. Nonostante abbiamo giocato giovedì, siamo usciti con grande orgoglio. Non chiamerei però la sfortuna in mezzo, la palla deve essere vita o morte e dobbiamo essere concentrati sui dettagli. Anche nel secondo tempo, abbiamo rischiato qualcosina in campo aperto, ma siamo stati sul pezzo. Dobbiamo preparare una sfida abbastanza importante".

Dovrà lavorare sulla testa?

"Devi essere bravo a lavorare sul gioco di squadra, lavorando con coraggio e con la palla tra i piedi. Con i ragazzi dobbiamo cercare una soluzione per evitare paura, dobbiamo tirar fuori la personalità. Lo stanno dimostrando, a piccoli passi, perché un po' di crescita c'è stata. Stasera siamo stati anche non troppo fortunati".

Il calendario può aiutare?

"Le opportunità vanno cercate, tutto dipende da noi. Tutti insieme dobbiamo uscire da questa situazione".