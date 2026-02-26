Napoli, Elmas non si ferma da quasi 5 mesi: Conte pronto a rilanciare Gilmour a Verona

La gestione delle energie torna centrale nelle scelte di casa Napoli, soprattutto in vista della trasferta di sabato sul campo dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra le possibili novità di formazione c’è Billy Gilmour, candidato a una maglia dal primo minuto dopo aver ritrovato progressivamente condizione e ritmo partita.

Lo scozzese è rientrato due settimane fa contro la Roma e, seduta dopo seduta, sta offrendo segnali incoraggianti allo staff tecnico. L’idea è quella di inserirlo dall’inizio per garantire un turno di riposo a Eljif Elmas, che dal 5 ottobre in poi è stato impiegato praticamente senza sosta, accumulando minuti e fatica.

Diverso, invece, il discorso legato a Kevin De Bruyne. Per il centrocampista belga la prudenza resta massima: servirà ancora tempo prima di rivederlo a disposizione, con un rientro che resta orientato verso la fine di marzo. Antonio Conte continua a valutare con attenzione carichi e sensazioni, consapevole che il finale di stagione richiederà equilibrio tra rotazioni e recupero degli uomini chiave.