TMW Genoa, Vasquez: "De Rossi ha portato energia. E' un allenatore che ti dà fiducia"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il capitano del Genoa Johan Vasquez si è soffermato anche sull'arrivo di mister Daniele De Rossi sulla panchina rossoblù, con risultati positivi e prestazioni altrettanto soddisfacenti: "Il mister ha portato tanta energia - ha sottolineato il difensore centrale messicano -. Era un periodo difficile da quel punto di vista e lui, sia da calciatore come ora da allenatore, prova a trasmettere questa mentalità".

Ora che l’ha conosciuto meglio cosa ci dice di DDR. Che tipo di allenatore è?

"E' un allenatore che ti dà fiducia, ti conosce e sa quello che tu gli puoi dare. Capisce bene quello che tu puoi fare in campo".

Com'è gestire un momento del genere dove a prestazioni avete dimostrato di potervela giocare con tutti ma per vari motivi i risultati non arrivano?

"A volte è difficile. Ne parliamo nello spogliatoio. Siamo consapevoli delle grandi prestazioni che stiamo facendo ma c'è qualcosa che manca. Non vogliamo però accampare scuse, ci sono tante cose che sono nelle nostre mani e che possiamo migliorare. Una di queste è gestire meglio i minuti finali. Dobbiamo rimanere uniti perché i punti sono pesanti e dove si riesce a vincere non possiamo perdere".

