Vede il Napoli e fa solo gol belli: Ekkelenkamp fa di nuovo male a Conte, 1-0 Udinese
TUTTO mercato WEB
Come la passata stagione, vede il Napoli e si trasforma. Jurgen Ekkelenkamp trova un altro gol contro gli azzurri e sblocca il risultato in favore dell'Udinese. E che rete quella del centrocampista bianconero, con un tiro a giro da fuori area che non dà scampo a Milinkovic-Savic. 1-0 Udinese a poco più di un quarto d'ora dalla fine.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"