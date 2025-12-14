Vede il Napoli e fa solo gol belli: Ekkelenkamp fa di nuovo male a Conte, 1-0 Udinese

Come la passata stagione, vede il Napoli e si trasforma. Jurgen Ekkelenkamp trova un altro gol contro gli azzurri e sblocca il risultato in favore dell'Udinese. E che rete quella del centrocampista bianconero, con un tiro a giro da fuori area che non dà scampo a Milinkovic-Savic. 1-0 Udinese a poco più di un quarto d'ora dalla fine.