Ufficiale Venezia, dal Parma arriva Hainaut: il francese arriva a titolo definitivo

Terza ufficialità del giorno in casa Parma. Dopo l'addio di Leoni e l'arrivo di Frigan, arriva anche l'ufficialità della cessione di Antoine Hainaut. Come si apprende dal sito ufficiale della Serie B, il cartellino del calciatore è già stato deposito in lega. Il classe 2002 è a tutti gli effetti un calciatore del Venezia, trasferimento a titolo definitivo.

Qualche giorno fa, il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa aveva anticipato il suo arrivo in conferenza stampa. Queste le sue parole, riportate da TuttoVeneziaSport.it: "Può fare entrambe le fasce e il braccetto di difesa, la sua collocazione naturale è a destra ma mi piace giocare anche a quinti invertiti. Compagnon ha un ruolo meno definito rispetto ad Hainaut, ma può giocare a destra rientrando sul mancino negli ultimi metri"

In questi tre anni in Italia il francese ha collezionato 46 presenze, mettendo a referto 2 reti, entrambe decisive nella passata stagione contro Lecce e Atalanta. Duttile e applicato, sempre a disposizione dello staff, mai una parola fuori posto: valori che sono stati apprezzati e che contribuiranno a lasciare un ottimo ricordo di Antoine a Parma. Ora per lui ha inizio una nuova avventura a Venezia, dove spera di ritagliarsi un ruolo da protagonista nella risalita in Serie A dei lagunari.