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Ventuno volte Inter, delirio a Milano per la festa nerazzurra

Ventuno volte Inter, delirio a Milano per la festa nerazzurraTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 06:19Serie A
Redazione TMW
fonte Linterista

L'Inter con pieno merito vince lo scudetto numero 21 e vola a Roma per cercare di vincere la Coppa Italia contro la Lazio. Cristian Chivu vince e stravince, contro tutto e tutti, contro le frecciatine di inizio anno, quando non doveva classificarsi nemmeno tra le prime cinque, o contro chi lo indicava come l'allenatore che non avrebbe nemmeno mangiato il panettone. Oltre aver digerito il dolce milanese per eccellenza, il "panetun", il tecnico rumeno mangia la colomba e anche un pò di cioccolato arrivando a saltare sotto la Curva Nord con un tricolore al petto, lo scudetto numero 21 per l'Inter, uno scudetto meritatissimo per Chivu.

Una stagione con alti e bassi, con gioco e non gioco, con magie ed errori, con infortuni o cali fisici, ma una stagione da ricordare. Non è bello fare la conta di chi manca o è mancato, di chi si è infortunato o per chi non c'è mai stato, è successo anche questo, ma contiamo le gioie che questa squadra ha dato a tutti i tifosi. Forse è meglio dire le emozioni, che possono essere esultanze o mani nei capelli, ma l'Inter ha regalato adrenalina che si è trasformata in gioia urlata al Meazza al triplice fischio di Bonacina. Spettatori in delirio al Meazza e ragazzi radunati al Duomo di Milano e in tutte le piazze italiane per brindare alla pazza Inter.

Pazza Inter anche quest'anno con le ultime partite contro il Como, da montagne russe. Non poteva non mancare la pazza Inter e anche quest'anno è stata presente anche se per poche ore. Un simbolo intramontabile, una parola unica: "pazza Inter". Un ritornello intramontabile quel "pazza Inter amala" come intramontabile agli occhi di tutti sarà la stagione 2025/2026 con lo scudetto numero 21 cucito sul petto. In pochi ci credevano, probabilmente anche alcuni tifosi dell'Inter erano scettici e per questo il tricolore conquistato il 03 maggio 2026 vale ancor di più.

Festa Scudetto Inter, quando è in programma la premiazione ufficiale? La data
Il cielo sopra Milano e tutta l'Italia si tinge di nerazzurro: l'Inter è campione d'Italia per la 21esima volta nella sua storia. La serata di festeggiamenti per i tifosi dell'Inter è cominciata a San Siro ed è proseguita nel centro di Milano, tra piazza Castello e il Duomo (dove i primi tifosi si sono raccolti fin da inizo partita), per tutta la notte.
La premiazione ufficiale con la consegna del trofeo della Serie A e la seguente parata del bus scoperto per le vie della città è prevista invece per il fine settimana di domenica 17 maggio, in occasione di Inter-Verona. Chivu mette in bacheca il suo primo trofeo da allenatore professionista - sempre all'Inter aveva vinto il campionato con la Primavera - e diventa il secondo nella storia dell'Inter a vincere uno scudetto sia da giocatore che da tecnico, dopo Armando Castellazzi.

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