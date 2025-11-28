Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Pasillo al contrario per protesta, Veron squalificato 6 mesi. Stangata sull'Estudiantes

Oggi alle 10:26Calcio estero
Il presidente dell’Estudiantes, Juan Sebastián Verón, è stato sospeso per sei mesi dall’Associazione Calcistica Argentina (AFA) per essersi rifiutato di formare la tradizionale guardia d’onore ai nuovi campioni del Rosario Central.

L’ex centrocampista di Parma, Lazio ed Inter, insieme ai suoi giocatori, aveva deciso di protestare contro la proclamazione del Rosario come "campione del campionato" a seguito di una recente modifica regolamentare introdotta dalla AFA, che ha deciso di assegnare un nuovo trofeo alla squadra capace di totalizzare più punti sommando quelli ottenuti nei tornei di Apertura e Clausura. I giocatori si sono schierati in campo per il clasico pasillo, obbligatorio nei confronti di una squadra campione, ma lo hanno fatto voltandosi di spalle al passaggio degli avversari.

L'AFA ha punito Verón con la sospensione di sei mesi da tutte le attività legate al calcio, mentre i giocatori coinvolti nella protesta sono stati squalificati per due partite nella prossima stagione. Il cammino dell'Estudiantes proseguirà sabato con il quarto di finale del Clausura contro il Central Córdoba. Alla fine dell’anno, i campioni dell’Apertura, Platense, affronteranno i vincitori del Clausura nella Champions Trophy, il trofeo che chiude la stagione.

