Di Canio: "L'Inter rivede l'incubo dell'anno scorso. Thuram svuotato, errore di Barella"

Paolo Di Canio, presente negli studi di Sky, ha commentato così la sfida tra Fiorentina e Inter terminata 1-1 valevole per la 30^ giornata di Serie A.

Eccessiva gestione? L'ex capitano della Lazio la vede così: "C'è un mix. In passato poteva sembrare la gestione un po' presuntuosa, qui è un mix di paura di non farcela. Credo che la botta col Bodo sia stata grave: sono tre settimane che non fanno la Champions, non ha giocato 60 partite e quindi non ci sono scuse sul piano fisico. Per me è l'aspetto mentale, hanno paura che si riproponga l'incubo dell'anno scorso. C'è il Milan e anche il Napoli sta tornando, questo può dare pressione a una squadra in difficoltà nei suoi punti cardine. Thuram non l'ho mai visto così svuotato, Barella ha fatto un errore grave nell'azione del gol".