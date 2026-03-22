Fiorentina-Inter con vista Coverciano: Pio Esposito segna, Kean no ma bei segnali per Gattuso

Dietro la Curva Fiesole, se uno osserva da un punto d’osservazione elevato, potrà scorgere anche Coverciano e il Centro Tecnico Federale nel quale da domani inizierà la Missione Mondiali della Nazionale di Gattuso. Se ci si mette che i due attaccanti copertina di Fiorentina-Inter, che si giocava questa sera, sono anche i favoriti per vestire, assieme, la maglia azzurra nelle prossime, decisive partite che attendono l’Italia.

La sfida diretta, quella nella lingua che parlano gli attaccanti, è stata vinta da Pio Esposito. D’altronde l’attaccante dell’Inter è l’unico ad essere finito sul tabellina della sfida del Franchi, con il gol segnato dopo 33 secondi. Stava per segnarne un altro una partita intera dopo, negli istanti conclusivi del recupero finale, ma ha visto la strada verso la doppietta sbarrata da un gran riflesso di De Gea.

Kean non ha segnato, ma ha comunque tenuto a lungo in apprensione la difesa dell’Inter, riuscendoci tra l’altro anche quasi da solo. Ha difettato nel killer instinct, sprecando una grande occasione nel primo tempo e arrivando con il timing sbagliato in almeno un altro paio di circostanze decisive. Ma la reazione scomposta nel momento dell’uscita dal campo di giovedì scorso contro il Rakow è alle spalle, il segnale temperamentale giusto che serviva a Gattuso per non avere dubbi di sorta, nel momento in cui ogni decisione scotta.