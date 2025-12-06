Live TMW Verona, Bernede: "Vittoria importante anche per Zanetti: lavoriamo duro"

È terminata la sfida del Bentegodi fra l'Hellas Verona e l'Atalanta. Fra le fila degli scaligeri parlerà a breve in conferenza stampa il giocatore Antonie Bernede al fianco di Paolo Zanetti.

Quando segni, il Verona vince. Ne vuoi fare di più?

"Mi ricordo di questa statistica (ride, n.d.r.). Questa vittoria è frutto del fatto che non abbiamo perso la fiducia. La squadra oggi ha meritato di vincere, tutti hanno dato il 100%, in difesa siamo stati incredibili. Per noi è un buon risultato, ma sapevamo cosa potessimo fare anche prima".

Cos'hai pensato quando il gol è rimasto in sospeso con il VAR?

"Avevo un po' di stress. Sono molto contento, per fortuna alla fine è stato assegnato il gol, è stato un gol importante perché ci ha permesso di allargare il vantaggio".

Avete dato un segnale forte anche per Zanetti?

"Questa vittoria è stata molto importante per noi e per l'allenatore, noi vogliamo restare in Serie A. Sappiamo di poter giocare bene, migliorare, abbiamo dimostrato di competere contro tutti. Noi lavoriamo duro, io ho lavorato su tanti aspetti, come sul tiro. Lo staff lavora duro e per questo è stata una vittoria importante anche per il mister. Oggi festeggiamo e poi pensiamo alla prossima partita".

