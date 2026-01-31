Verona, è notte fonda: 3-0 del Cagliari, a segno anche Sulemana
Segui qui la diretta testuale di Cagliari-Verona
Il Cagliari fa 3-0 sul Verona all'84'. Sugli sviluppi di un corner dalla destra, Adopo stacca prima di tutti: pronta risposta di Perilli, ma sulla ribattuta arriva Sulemana che appoggia in rete.
Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Cagliari-Hellas Verona 4-0, le pagelle: Pisacane, ma che bel Casteddu. Sarr ingenuo, difesa distratta
