TMW Milan, occhi su Giovane dell'Hellas. Moncada era a visionarlo in Como-Verona

Giovane Santana Do Nascimento continua a fare proseliti. Perché il brasiliano dell'Hellas Verona, nonostante l'infortunio tecnico capitatogli contro il Parma nell'ultima di campionato, è uno degli emergenti più interessanti del nostro campionato. L'attaccante è stato seguito nelle scorse settimane da diverse big, ma in particolare dal Milan: perché Geoffrey Moncada, talent scout rossonero, era a osservarlo nella sfida che gli scaligeri hanno giocato contro il Como, a fine ottobre. Risultato non straordinario per i gialloblù, visto che i comaschi hanno avuto la meglio per 3-1 con gol di Douvikas, Posch e Vojvoda (di Serdar la rete della bandierina)

Così il Milan si aggiunge alle tante squadre che nelle ultime settimane lo hanno visionato. Dall'Inter alla Roma, ma con una linea che li accomuna. Perché la valutazione è alta, tra i 15 e i 20 milioni di euro, con outlook positivo se dovesse continuare a segnare.

Nelle scorse settimane Giovane aveva parlato così del campionato del Verona. "Basta trovare la prima vittoria e cambia tutto perché il calcio è così. Tutte le partite in Serie A sono difficili perché tutte le squadre lo sono. Lavoriamo per trovare la prima partita, la squadra è bellissima lavoriamo sempre tutti insieme. All’inizio pensavo sarebbe stato difficile anche parlare e invece dopo quattro mesi sembra sia qui da anni".