Verona, Serdar corre verso il recupero: punta il Genoa. Le condizioni di Akpa-Akpro
Arrivano aggiornamenti da parte dell'Hellas Verona sulle condizioni degli unici due giocatori - a parte il lungodegente Tomas Suslov - attualmente in infermeria: Suat Serdar e Jean-Daniel Akpa-Akpro.
Il capitano potrebbe rientrare fra i convocati già nella prossima partita contro il Genoa, o al limite in quella successiva contro l'Atalanta al Bentegodi. Akpa-Akpro è uscito per una contusione durante la partita persa contro il Parma e nell'allenamento odierno ha effettuato lavoro sul campo. Sembra dunque scongiurato il pericolo che abbia riportato qualcosa di rilevante.
Di seguito il comunicato da parte del Veroona: "È proseguita oggi con una seduta di allenamento mattutina al Centro sportivo ‘Paradiso’ la preparazione dei gialloblù in vista del match Genoa-Hellas Verona, 13a giornata della Serie A Enilive 2025/26 che si disputerà sabato 29 novembre alle ore 15 allo stadio ‘Ferraris' di Genova.
Il calciatore Suat Serdar ha proseguito il suo lavoro fisico in campo, mentre il giocatore Jean-Daniel Akpa Akpro, in seguito alla contusione riportata durante la partita Hellas Verona-Parma di domenica 23 novembre, ha svolto un lavoro sul campo".
