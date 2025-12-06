Verona, Nelsson: "Dobbiamo fare qualche punto in più, stiamo lavorando per questo"
Victor Nelsson, difensore del Verona, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro l'Atalanta: "Ci serve qualche aggiustamento e fare qualche punto in più stiamo lavorando per questo. Ci stiamo provando".
