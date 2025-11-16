Verona, Nelsson: "Sono in un buon momento. Dobbiamo iniziare il prima possibile a vincere"

Victor Nelsson, difensore che attualmente milita nell'Hellas Verona, ha approfondito ai taccuini del quotidiano danese Ekstrabladet la tematica legata al futuro del club gialloblù, che alla ripresa sarà impegnato contro il Parma: "Sono in un buon momento della mia carriera. Sono felice e sento di poter offrire delle buone prestazioni. È chiaro, però, che dobbiamo iniziare il prima possibile a vincere qualche partita".

Chiosa finale invece sul suo connazionale Preben Elkjaer Larsen, che in carriera ha giocato, ma soprattutto vinto uno Scudetto al Bentegodi, cosa che non capita di vedere tutti i giorni: "Sono un po’ sorpreso dall’importanza che Elkjaer ha a Verona. Nel tunnel del Bentegodi ci saranno probabilmente trenta o quaranta sue foto. In città è una leggenda".

In carriera l'ex attaccante, che è stato candidato 5 volte per il Pallone d'Oro, ha giocato con Vanlose, Colonia, Lokeren, Hellas Verona e Velje dopo aver fatto le giovanili nell'FB e nel KB. Successivamente ha allenato il Silkeborg.