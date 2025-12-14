Verona, Orban e i gol salvezza: "Serie A dura, sapevo sarebbe arrivato il mio momento"

Gift Orban ha deciso da solo la sfida del Franchi contro la Fiorentina, segnando una doppietta che ha permesso ai suoi di vincere 2-1 un fondamentale scontro diretto per la salvezza. Queste le parole dell'attaccante a DAZN:

"Sono molto felice per la doppietta, due gol e tre punti molto importanti per me e per la squadra. Abbiamo ripreso a camminare dopo un inizio complicato".

Ha ritrovato il gol dopo due mesi...

"La Serie A è difficile, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e la squadra mi ha dato fiducia".