Verona, Orban e i gol salvezza: "Serie A dura, sapevo sarebbe arrivato il mio momento"
Gift Orban ha deciso da solo la sfida del Franchi contro la Fiorentina, segnando una doppietta che ha permesso ai suoi di vincere 2-1 un fondamentale scontro diretto per la salvezza. Queste le parole dell'attaccante a DAZN:
"Sono molto felice per la doppietta, due gol e tre punti molto importanti per me e per la squadra. Abbiamo ripreso a camminare dopo un inizio complicato".
Ha ritrovato il gol dopo due mesi...
"La Serie A è difficile, ma sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e la squadra mi ha dato fiducia".
