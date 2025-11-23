Badelj e le sue ex: "Genoa, inizio sempre a rilento. La Fiorentina si salverà, ammiro Sarri"

Milan Badelj, ex centrocampista e ora assistente allenatore della Dinamo Zagabria Under 19, ha rilasciato una lunga e interessante intervista a Tuttosport. Tanti i temi toccati, tra cui l'andamento delle squadre in cui ha militato in Serie A. In primis il Genoa, dove ha chiuso la carriera dopo aver collezionato 146 presenze tra il 2020 e il 2025: "Per il Genoa l’inizio della stagione è storicamente sempre stato complicato. Anche nei miei cinque anni partivamo sempre al rilento, per poi ingranare. Spero che De Rossi faccia bene, era un mio idolo calcistico da giocatore".

Due parole anche sulla Fiorentina - che lo ha portato in Italia nel 2014 - e la Lazio (dove ha giocato nella stagione 2018/19): "Alla Fiorentina purtroppo qualcosa non sta funzionando, non mi aspettavo mai di vederla in quella posizione di classifica, ma per me si salverà. Lazio? Ammiro tantissimo Sarri, con lui in panchina dico che l’approdo in Champions League non è così impossibile, anche se più realisticamente vedo i biancocelesti lottare per l’Europa League".

In chiusura, un retroscena di mercato riguardante la sua carriera: "Vicino ad Inter o Milan? All’Inter no. Col Milan invece c’era stata l'opzione un paio di volte, ma alla fine non si è mai concretizzata, con un interesse ai tempi di Montella e Gattuso".