Verona, Sammarco: "Calati nel secondo tempo. Resto? Vedremo nei prossimi giorni"

Paolo Sammarco, tecnico ad interim del Verona, analizza ai microfoni di DAZN la gara pareggiata 0-0 contro il Pisa: "Volevamo trovare spazi tra le linee con Bernede e Orban cercando Bowie per allungare la squadra, abbiamo fatto cose positive anche se non abbiamo creato molto. Mi è piaciuto il primo tempo, poi nel secondo siamo calati".

Forse è mancata un po' di spensieratezza?

"In queste situazioni non è facile, ho visto la giusta carica anche nel primo tempo. Normale che quando non riesci a fare gol hai paura di perdere, dobbiamo migliorare: giocare di più, andando in avanti".

Serve più personalità?

"Sì, è fondamentale: abbiamo tanti giocatori di spessore e mi aspetto che ci diano una mano. Ci sono stati due cambi a fine primo tempo che non hanno aiutato la squadra. Bisogna lavorare e fare tutto il possibile".

Resterà in panchina?

"Non ho parlato con nessuno, ero concentratissimo su questa partita. Vediamo nei prossimi giorni".