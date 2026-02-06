Live TMW Verona, Sammarco: "Non possiamo essere contenti, ma salvo l'approccio alla gara"

È terminata la sfida salvezza fra Hellas Verona e Pisa allo stadio Bentegodi: ne esce uno 0-0 che non fa contento nessuno. Il tecnico gialloblu Paolo Sammarco, dopo la sua prima in panchina con la prima squadra, parlerà a breve in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi.

Ore 23.05 inizia la conferenza stampa.

Si parlava della partita della vita, si aspettava qualcosa di più?

"Sì, è ovvio che non siamo contenti del risultato e di parte della prestazione, poi credo non sia tutto da buttare. Soprattutto la partenza, credo che ii primi 30-35 minuti siano stati buoni, pur non creando molto, su questo bisogna migliorare. Ma l'impatto della squadra è stato buono, voleva fare la partita, voleva comunque battagliare. Nel secondo tempo ci siamo un po' impauriti forse da un paio di occasioni che hanno avuto loro. Abbiamo perso un po' di slancio".

Chiaramente lei non può fare miracoli, ma come ha trovato la squadra fisicamente? Si ha avuto l'impressione che fossero un po' in difficoltà.

"Non abbiamo fatto grandi test in questi tre giorni, faccio fatica a rispondere, posso parlare per quello che vedo e sicuramente siamo calati nel secondo tempo. Non so se sia un fattore mentale o fisico, ma indagheremo".

Esagerato dire che il Pisa guardando le occasioni probabilmente avrebbe meritato anche di vincere?

"Per le occasioni nella ripresa possiamo dire così, ma tengo l'approccio nel primo tempo. Bisogna lavorare su tutti i novanta minuti cercando di fare meglio in fase offensiva".

Cosa ne pensa della contestazione dei tifosi?

"I tifosi è giusto che facciano quello che si sentono, noi dobbiamo solo pensare a lavorare".

Cosa ci dobbiamo aspettare in queste 14 partite rimanenti?

"Che non si molli un centimetro, che si lavori e si cerchi di migliorare. Tuttti noi ci aspettavamo e speravamo di fare una vittoria questa sera, evidentemente non era giusto e non eravamo pronti per farlo, bisogna lavorare per la prossima gara".

I nuovi come li ha visti? E Montipò?

"Hanno fatto tutti bene. Bowie si è sacrificato, Edmunsson molto bene, anche Lovric ha fatto bene. Anche Montipò ha fatto un'ottima partita".

Come stanno Bernede e Frese?

"Bernede ha preso una botta alla caviglia, è da valutare. Martin non ci vedeva più da un occhio dopo una pallonata, per questo è stato un cambio forzato".

Il suo lavoro ora è più da psicologo? La squadra sembra soffrire in particolare la pressione del Bentegodi?

"Per come è partita la squadra oggi non mi è sembrato, aveva voglia di andare avanti, aggredire, anche di giocare e costruire, poi che non ci siamo riusciti quello è vero, ma almeno nella prima frazione c'è stata buona personalità. Poi andando avanti anche quell'aspetto viene fuori e allora bisogna migliorare anche lì".

23.17 finisce la conferenza stampa