TMW Verona, Sogliano pesca ancora dal Corinthians: preso Arthur Borghi: tutti i dettagli

Il Verona pesca di nuovo dal Brasile e ancora una volta dal Corinthians, la squadra da dove è arrivato in estate Giovane. Il ds Sogliano ha infatti finalizzato l'arrivo di Arthur Borghi, portiere classe 2007. Il 18enne era in scadenza nel 2026 con il club brasiliano, che piuttosto che perderlo a parametro zero fra qualche mese ha accettato di liberarlo senza esborso economico, mantenendo però su di lui una percentuale del 20% sulla futura rivendita.

Per assicurarselo il dirigente gialloblù, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb - ha battuto una concorrenza non indifferente. Su di lui c'erano infatti il Palmeiras, il Flamengo e il Gremio. In particolare il ragazzo ha rispedito al mittente una offerta molto importante da parte del Palmeiras preferendo il salto in Europa. Anche dall'Italia sono arrivate chiamate: la Reggiana gli dava più garanzie di giocarsi il posto nell'immediato, un anno fa la Roma si era informata sul suo conto, poi di recente il Torino ha preso informazioni.

Con il Verona c'è già un pre-accordo firmato (negli scorsi giorni e fino al giugno 2029), verso metà dicembre il giocatore - che ha già salutato il Corinthians dai propri canali social - verrà a Verona a svolgere le visite mediche di rito. La prospettiva dovrebbe essere quella di farlo ambientare già in prima squadra alle spalle di Montipò e non dunque come rinforzo per la Primavera. Si tratta di un giocatore comunitario - con il doppio passaporto brasiliano-italiano - che dunque non occuperà posti riservati agli extracomunitari. In Italia ritroverà Giovane: la sua famiglia è legata a quella dell'attaccante, che si è speso in prima persona per caldeggiare la destinazione assicurandogli che Verona sarebbe stata un'ottima scelta per il suo futuro. Una dote spicca fra le altre: in Brasile si è già fatto la fama di para-rigori: dagli undici metri è particolarmente reattivo.