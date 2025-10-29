Hellas Verona, Zanetti: "Gol evitabili, mancata la concretezza per vincere"

Paolo Zanetti analizza, ai microfoni di DAZN, la sconfitta per 3-1 contro il Como, concordando con le parole del capitano Serdar sui due gol subiti in area di rigore. L'allenatore dell'Hellas Verona riconosce la prestazione positiva dei suoi ma evidenzia la mancanza di concretezza sotto porta che ha fatto la differenza al Sinigaglia.

Serdar ha detto che avete fatto una buona partita, soprattutto in mezzo campo, con buona intensità. Non è facile venire a giocare qua con questa pioggia e contro il Como che fa girare la palla. Però avete preso due gol uguali in area di rigore. È d'accordo con questa analisi?

"Sì, sicuramente abbiamo concesso due gol evitabili. Però dobbiamo considerare che abbiamo incontrato una squadra importante, che ha grandissima qualità. Sicuramente dobbiamo difendere meglio, ma dall'altra parte abbiamo avuto anche delle occasioni incredibili per far gol che non abbiamo sfruttato. Loro li hanno sfruttato e noi no. La differenza sostanzialmente è stata lì. I ragazzi hanno dato tutto da questo punto di vista, non posso dire niente. Però sicuramente ci è mancato qualcosa per vincere questa partita".

Stiamo raccontando un Hellas che ci piace, che crea tanto. È un Verona comunque positivo in questa stagione a livello di prestazioni. Come sta gestendo la comunicazione dentro lo spogliatoio? Il feedback che dà ai ragazzi su questa partita è positivo oppure li strigliata?

"Noi dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare per migliorare tutti insieme, dobbiamo crescere. In questo momento facciamo fatica a vincere le partite nonostante mettiamo in campo delle prestazioni importanti. Oggi era una partita già di per sé difficile, quindi bisognava andare oltre anche le nostre possibilità per venire qui a vincere contro un Como del genere. Però non dobbiamo assolutamente perdere fiducia, si va avanti. Sono partite difficili, adesso abbiamo l'Inter. Le partite che dovevamo vincere non le abbiamo vinte, anche se meritavamo di vincere. Oggi è stata una partita dall'alto coefficiente di difficoltà".