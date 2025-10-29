Live TMW Verona, Zanetti: "Bisogna fare gol, tante le occasioni. Meritiamo una classifica diversa"

Paolo Zanetti, allenatore del Verona, si è presentato in conferenza stampa in seguito al k.o. per 1-3 contro il Como. Diretta testuale a cura di TMW: "Evidente che le occasioni per fare gol le abbiamo avute anche stasera. Como grande squadra, non dobbiamo dimenticarlo, ma oggi dopo i numeri e le occasioni nitide avute e non riuscire a sfruttarle... abbiamo preso due gol evitabili, squadra schierata su due cross morbidi e siamo stati leggeri sulle marcature. Abbiamo creato occasioni anche più nitide di loro. Fare risultato qui è difficile di per sé, ma oggi non siamo concreti".

Prossima con l'Inter...

"Noi non dobbiamo mai perdere fiducia. Abbiamo la partita con l'Inter difficilissima, questa è la Serie A. Avremmo dovuto stravincere alcune partite e non è successo, ci ha messo in una situazione difficile in classifica. Ma la squadra dà tutto, non sbaglia atteggiamento, crea contro tutte. Anche oggi contro il Como. Dobbiamo crescere, dico sempre le stesse cose, ma bisogna fare gol".

Ci spiega i gol presi?

"No, sul primo gol Valentini è scivolato. Semplice con un cross morbido, non si può prendere questa rete. Come il secondo gol. Bella Kotchap ha fatto una bella partita comunque, noi abbiamo provato a portare a casa punti contro una squadra che per possesso palla probabilmente è la migliore. Però hanno fatto fatica a creare situazioni. Abbiamo avuto 5-6 occasioni e non le abbiamo sfruttate. Ma meritiamo una classifica diversa".

Oggi ci sono 4 punti in meno rispetto all'anno scorso. È mancato un po' di filtro a centrocampo?

"Serdar mi ha dato disponibilità di giocare anche se ha avuto un problema all'adduttore. Dall'altra parte però hanno grandissimi giocatori di qualità, una proprietà di palleggio difficile per tanti, non solo per noi. Lì in mezzo un pochino abbiamo sofferto, a parte le occasioni centrali di Nico Paz però abbiamo preso due gol che non andavano presi. Poi noi siamo arrivati a tirare, ma la differenza sta nei gol fatti. Ci sta a Como, vista la caratura della squadra".

Cos'ha Akpa Akpro? Serdar ha stretto i denti?

"Akpa ha preso una botta fortissima sulla rotula nel riscaldamento, si è aperto con un taglio. Serdar ci proviamo per Lecce. Cose gravi però non ce ne sono, andremo in campo contro l'Inter con chi sta meglio".

Finisce la conferenza stampa.