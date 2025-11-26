Verso Atletico Madrid-Inter, Miranda: "Stasera finisce in pari. Lautaro è tra i top 5 attaccanti"

In vista della sfida di questa sera tra Atletico Madrid e Inter è intervenuto a Gazzetta.it il doppio ex della sfida Joao Miranda. Queste le sue parole: "Come finisce stasera? Direi in parità. Per l’Atletico provo un po’ di affetto in più, ma in Italia sono stato da Dio. Lautaro? Uno dei cinque attaccanti al mondo. Ha forza, tecnica e qualità".

Come fu il suo passaggio all'Inter?

"Appena arrivato uno degli assistenti di Mancini mi disse che avrei dovuto migliorare molto a livello difensivo. Io rimasi un po’ così, in fondo qualcosina avevo fatto… ma aveva ragione. La Serie A mi ha completato. La frase "sono il miglior difensore della Serie A" detta nel 2018? Confermo, lo ero".

All'Inter avrebbe potuto dare di più?

"In generale penso di sì. Con Mancini, De Boer e Pioli ero titolare, poi è arrivato Spalletti. Uno che ha imposto la paura. Come allenatore niente da dire: un vincente. Ha riportato l’Inter in Champions e ha gettato le basi per il futuro, ma come uomo… lasciamo stare. Il peggior allenatore avuto in Italia in tal senso. Mancini è stato un gentleman, De Boer non è stato capito. Ma Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. Se ci fa caso sono pochi i calciatori ad aver avuto buoni rapporti con lui. Litigammo per questioni di campo. Non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse. Dopo quel diverbio, successo nel mio ultimo anno all’Inter, ho iniziato a giocare sempre meno".

Nel 2019 tolse la fascia ad Icardi

"Robe personali. Lui è così: non credo pensi totalmente alla squadra. Quando ti prende di mira è finita. Comunque, nonostante ciò che diceva Wanda, Mauro è sempre stato professionale con noi".