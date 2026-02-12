Collovati sicuro: "Vincere contro il Lecce permetterebbe al Cagliari di essere già salvo"

Ai microfoni di TuttoCagliari è intervenuto l'ex difensore campione del mondo e ora opinionista Fulvio Collovati, ripartendo dalla brutta prestazione offerta dalla formazione di Fabio Pisacane all'Olimpico, battuta per 2-0 dalla Roma: "Ho visto giocare spesso il Cagliari ultimamente. Con la Roma ha offerto la peggior prestazione del suo girone di ritorno. Forse Caprile e compagni sono entrati in campo già appagati dalle ultime, sorprendenti vittorie. Ma resta un fatto: i rossoblù non devono minimamente preoccuparsi di centrare la permanenza in serie A. La salvezza non è più un loro problema: per conto mio l’hanno virtualmente già acquisita. Quella sarda è una compagine tosta e determinata, proprio come il suo allenatore. Ha una buona fase difensiva e può fare affidamento su un attacco competitivo.

Ripeto, con la Roma il Cagliari era mentalmente scarico. Il modulo? Non credo che Pisacane debba contemplare l’idea di cambiarlo. Il 3-5-2, con Palestra che spinge forte sulla destra e sa essere arrembante, ha fruttato molti punti ultimamente. Magari si possono far ruotare gli uomini del reparto avanzato. A proposito, il turco Kiliçsoy è una lieta sorpresa, anche se va servito e innescato nel modo giusto".

Quale approccio deve avere per lei la squadra contro il Lecce?

"Dovranno inevitabilmente rischiare qualcosa di più. Anche se questo non significa assaltare all’arma bianca il Lecce o sottovalutare Falcone e compagni. Attenzione, io conosco bene Di Francesco: i suoi ragazzi giocano un buon calcio. Vincere però per il Cagliari significherebbe chiudere definitivamente, anche da un punto di vista numerico, il discorso salvezza: parliamo di un’occasione più unica che rara. Ci vorrà molta attenzione in fase difensiva, perché il Lecce dispone di alcuni velocisti estremamente pericolosi, e soprattutto concentrazione e spirito combattivo. Ma sono sicurissimo che dopo l’incidente di percorso di Roma rivedremo il vero Cagliari".