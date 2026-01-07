Vertice Roma a Trigoria con Gasperini, Ranieri e Ryan Friedkin: si è parlato del mercato

In casa Roma tiene banco quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi a Trigoria, con una riunione straordinaria che ha visto coinvolti vari strati della società giallorossa: era presente naturalmente il tecnico Gian Piero Gasperini, la proprietà nella figura del CEO Dan Friedkin e il consulente del club nonché fresco ex mister, Claudio Ranieri. Al centro dei ragionamenti lo stato di insoddisfazione palesato dall'allenatore e dal suo silenzio stampa che ha seguito la partita di ieri, vinta 2-0 sul campo del Lecce.

Le ricostruzioni e gli scenari su cosa stia accadendo nella Roma si vanno sprecando, ma secondo quanto viene riferito da Sky Sport il summit di oggi a Trigoria ha rappresentato in tal senso un passaggio importante per porre chiarezza su una situazione che fin qui è apparsa fin troppo nebulosa e movimentata. Stando alle informazioni fatte passare dall'emittente satellitare, il vertice è stato un primo punto per definire le prossime mosse della Roma sul calciomercato.

Da una parte la proprietà, nella figura di Friedkin junior, ha ribadito a Gasperini la volontà di assecondare i suoi desideri nel rafforzamento della Roma, e che condivide la sua stessa ambizione nel voler migliorare la squadra. Dall'altra, è stata comunque ancora una volta sottolineata la necessità da parte del club capitolino di rispettare i vincoli e i paletti economici imposti dal Fair Play Finanziario. Il clima della riunione in ogni caso, viene raccontato, è stato sereno e costruttivo.