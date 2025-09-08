Ufficiale Vignato va all'AE Larissa: il 25enne lascia il Pisa e la Serie A

Emanuel Vignato riparte dalla Grecia. E' infatti ufficiale il suo trasferimento al Larissa, di seguito il comunicato ufficiale del club ellenico: "La PAE AEL Novibet annuncia l'acquisizione del 25enne trequartista italiano Emanuel Vignato (nato il 24/08/2000 a Negrar di Verona) proveniente dal Pisa. Si tratta di un esterno offensivo destrorso con radici brasiliane, alto 1,75 m, che gioca principalmente sulla fascia destra dell'attacco. Nel corso della sua carriera ha collezionato 89 presenze in Serie A (3 gol, 8 assist) e 55 in Serie B (5 gol, 4 assist), offrendo velocità e creatività in fase offensiva.

Vignato proviene dal settore giovanile del Chievo Verona, club che lo ha venduto al Bologna nel 2020 per 1,1 milioni di euro. Da allora ha giocato con Empoli, Bologna, Pisa (che lo ha acquistato nel 2023 per 400.000 euro) e Salernitana. Nella scorsa stagione ha militato nel Pisa, registrando 13 presenze e un assist in Serie B.

Il club greco dà il benvenuto a Emanuel Vignato nella squadra e gli augura molti successi con la maglia dell'AEL".