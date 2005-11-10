Il Venezia accorcia le distanze a Bergamo: Hainaut accende le speranze lagunari
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Gaetano Mocciaro
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12.10.2026 19:10Serie A
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Il Venezia accorcia le distanze sull'Atalanta con Antoine Hainaut al 37'. Cross dalla sinistra di Sagrado, bell'inserimento del francese che sfugge alla marcatura di Zappacosta e di testa supera Carnesecchi. Orobici ancora avanti, ma adesso siamo sul 3-1.
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