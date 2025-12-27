Vincere e infrangere il tabù "Tardini": il Parma di Cuesta vuole tornare a festeggiare in casa

Doppia sfida per il Parma. La squadra di Carlos Cuesta scenderà in campo all'ora di pranzo contro la Fiorentina per uno scontro diretto importante per le zone basse della classifica. Una partita da non fallire per cercare di ripartire e provare a staccarsi da una zona molto pericolosa della classifica. I tre punti sono d'obbligo per gli emiliani per concludere al meglio il 2025 e poter vedere all'anno nuovo con più speranza ma con la stessa voglia di combattere in campo per raggiungere l'obiettivo finale del mantenimento della categoria.

Trasformare l'amarezza in energia

La partita con la Lazio brucia ancora. Una sconfitta arrivata in undici contro nove resta ancora fissa nella mente dei tifosi ma in quella dei giocatori deve servire da trampolino per la gara contro i viola. Trasformare l'amarezza in energia positiva è quello che ha chiesto anche lo stesso mister gialloblù mettendo in campo anche "l'atteggiamento che ci deve portare al risultato che vogliamo".

Infrangere il tabù "Tardini"

Vincere per la salvezza. Ma vincere anche per poter tornare a festeggiare davanti ai propri tifosi. Il Parma vuole infrangere anche il tabù "Tardini" dove quest'anno ha vinto solo una volta circa tre mesi fa. Era il 29 settembre e i ducali superavano 2-1 il Torino. Dopo sono arrivati solo due punti frutto di due pareggi e quattro sconfitte.