Parma, Cherubini: "Dobbiamo sviluppare di più in fase offensiva. Cuesta è convinto di fare di più"
TUTTO mercato WEB
Il direttore del Parma, Federico Cherubini , ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro la Fiorentina: "Noi abbiamo passato un periodo dell'anno in cui abbiamo avuto difficoltà numeriche, dobbiamo sviluppare di più in fase offensiva".
E' lì che si lavorerà nel mercato?
"Numericamente siamo convinti della rosa, però non li abbiamo mai avuti".
Come ha visto Cuesta?
"Dopo ogni sconfitta si parla delle posizioni degli allenatori. Un percorso iniziato in estate con dei giocatori che hanno bisogno di tempo,. Cuesta ha raccolto anche risultati ed è il primo convinto di poter raccogliere di più".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
Le più lette
2 Juventus-Milan, c’è l’idea di uno scambio tra Gatti e De Winter. Inter, occhi su Mlacic, gioiello dell’Hajduk. Lazio finalmente il mercato: Insigne in arrivo, Samardzic e Fabbian nel mirino
3 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, c'è l'accordo con il Trapani per l'arrivo di Carriero. In piedi uno scambio con l'Arezzo
Pronostici
Calcio femminile